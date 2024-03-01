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Умер филолог и историк культуры Сергей Козлов

Филолог и историк культуры Сергей Козлов умер в возрасте 65 лет
Сергей Козлов
Сергей Козлов (Фото: podosokorsky / Telegram)

Филолог, историк культуры и литературовед Сергей Козлов умер в возрасте 65 лет, сообщил историк культуры Николай Подосокорский в своем телеграм-канале.

По словам Подосокорского, Козлов умер 28 февраля в больнице в Москве накануне плановой операции на сердце. Причину смерти он не назвал.

О смерти Козлова также сообщает издательство «Новое литературное обозрение», с которым тот сотрудничал.

Сергей Козлов родился 25 июня 1958 года. В 1980 году окончил филологический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Там же спустя пять лет защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблема рококо и французское литературное сознание XVII–XVIII веков».

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Преподавал историю зарубежной литературы в МГУ, позднее перешел на историко-филологический факультет Российского государственного университета (РГГУ). Также работал в Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН, «Шанинка») и в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ).

В 1995–2002 годах Козлов работал редактором отдела теории журнала «Новое литературное обозрение». Переводил труды по гуманитарным наукам с французского, итальянского и английского языков, параллельно занимался синхронным переводом. Также переводил кинофильмы с французского и итальянского языков.

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Козлов написал десятки научных работ, в том числе фундаментальный труд «Имплантация. Очерки генеалогии историко-филологического знания во Франции».

Теги
культура литература филолог
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