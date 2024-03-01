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Военная операция на Украине ,  
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В Херсоне прогремела серия взрывов

В подконтрольном Украине Херсоне прогремела серия взрывов
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Военная операция на Украине

В подконтрольном Украине городе Херсоне прогремели взрывы, сообщил глава областной военно-гражданской администрации Роман Мрочко.

Он уточнил, что звуки были слышны в прибрежных зонах. В регионе не объявлена воздушная тревога.

Накануне, 29 февраля, около 22:00 мск издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в городе. Сигнал воздушной тревоги в регионе не был включен.

Херсонская область вошла в состав России в конце сентября 2022 года по итогам референдума. В ноябре того же года Минобороны России объявило о перегруппировке войск и переброске их на левый берег Днепра, после чего Херсон заняли украинские военные.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Херсоне прогремела серия взрывов
В Херсоне прогремела серия взрывов

Теги
Херсон Херсонская область взрывы Военная операция на Украине
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