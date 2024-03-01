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Политика ,  
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Лавров прибыл на дипломатический форум в Анталье

Глава МИД России Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Антальском дипломатическом форуме, сообщила пресс-служба ведомства.

В МИДе уточнили, что Лавров прибыл по приглашению турецкого коллеги иностранных дел Хакана Фидана. Они должны провести двустороннюю встречу и обсудить перспективы взаимодействия в торговле, энергетике, банковской сфере и других.

На полях форума Лавров также встретится с главами МИД Азербайджана, Узбекистана и Киргизии — Джейхуном Байрамовым, Бахтиером Саидовым и Жээнбеком Кулубаевым, а также с королем Эсватини Мсвати III.

Лавров встретится в Анталье с главой МИД Украины
Политика
Дмитрий Кулеба

Третий дипломатический форум в Анталье пройдет с 1 по 3 марта. Главная тема этого года — «Приоритет дипломатии во времена кризисов», говорится на сайте мероприятия. В форуме примут участие порядка 4 тыс. человек из сотни стран, в том числе 20 глав государств и правительств.

На полях форума в марте 2022 года Лавров встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Ее инициатором выступил занимавший тогда пост министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Теги
Персоны
Анталья Турция Сергей Лавров МИД
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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