Лавров прибыл на дипломатический форум в Анталье

Глава МИД России Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Антальском дипломатическом форуме, сообщила пресс-служба ведомства.

В МИДе уточнили, что Лавров прибыл по приглашению турецкого коллеги иностранных дел Хакана Фидана. Они должны провести двустороннюю встречу и обсудить перспективы взаимодействия в торговле, энергетике, банковской сфере и других.

На полях форума Лавров также встретится с главами МИД Азербайджана, Узбекистана и Киргизии — Джейхуном Байрамовым, Бахтиером Саидовым и Жээнбеком Кулубаевым, а также с королем Эсватини Мсвати III.

Третий дипломатический форум в Анталье пройдет с 1 по 3 марта. Главная тема этого года — «Приоритет дипломатии во времена кризисов», говорится на сайте мероприятия. В форуме примут участие порядка 4 тыс. человек из сотни стран, в том числе 20 глав государств и правительств.

На полях форума в марте 2022 года Лавров встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Ее инициатором выступил занимавший тогда пост министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.