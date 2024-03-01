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Умер режиссер «Цезарь должен умереть» Паоло Тавиани

В возрасте 92 года умер итальянский режиссер Паоло Тавиани
Витторио (слева) и Паоло Тивиани на вручении &laquo;Золотого медведя&raquo; за фильм &laquo;Цезарь должен умереть&raquo; в Берлине в 2012 году
Витторио (слева) и Паоло Тивиани на вручении «Золотого медведя» за фильм «Цезарь должен умереть» в Берлине в 2012 году (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

На 93-м году жизни после непродолжительной болезни умер итальянский режиссер и сценарист Паоло Тавиани, сообщает Il Messaggero.

Он умер в римской клинике Вилла Пиа в окружении своей жены Лины и детей Эрманно и Валентины. Прощание пройдет в мэрии 4 марта.

Режиссер работал в творческом союзе со своим братом Витторио, который ушел из жизни в 2018 году в возрасте 88 лет.

Братья Тавиани сняли множество фильмов, за которые получили награды на кинофестивалях. В частности, «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля за картину «Цезарь должен умереть», «Золотую пальмовую ветвь» за «Отца-хозяина», а фильм «Ночь святого Лонецуо» получил Гран-при Каннского кинофестиваля и был номинирован на «Оскар».

Они также экранизировали произведения Льва Толстого — «И свет во тьме светит» (по повести «Отец Сергий») и «Воскресенье» (по одноименному роману).

Теги
кинорежиссер Италия сценарист
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