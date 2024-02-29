Машина протаранила группу студентов в Хакасии. Видео

Кадры наезда автомобиля на группу студентов колледжа и две машины в Хакасии

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В поселке Усть-Абакан в Хакасии машина протаранила группу студентов, стоявших возле колледжа, а также наехала на два автомобиля, сообщила пресс-служба региональной ГИБДД во «ВКонтакте».

ДТП произошло утром 28 февраля в районе дома № 14 на улице Добровольского. Водитель автомобиля «ВАЗ-2114», мужчина 1981 года рождения, ехал в сторону переулка Оросительный и въехал в группу студентов, находящихся на прилегающей территории филиала Хакасского политехнического колледжа, стоящий автомобиль Toyota Cynos и в металлический забор.

В итоге двое студентов получили травмы: у 16-летнего подростка — перелом руки, у 17-летнего студента — перелом позвонка и ушибы. У водителя зафиксированы множественные ссадины лица.