Умерла мать актрисы из сериала «Деффчонки» Дарья Гончарова

Дарья Вилкова-Гончарова (Фото: АУ Содружество домов культуры / VK)

Артистка Дарья Вилкова-Гончарова, мать актрисы Таисии Вилковой, с которой они вместе снялись в сериале «Деффчонки», умерла в возрасте 53 лет. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного «Содружества домов культуры», где актриса руководила театральной студией, во «ВКонтакте».

«Ушла из жизни Дарья Эдуардовна Вилкова-Гончарова — сотрудник Автономного учреждения «Содружество домов культуры», руководитель театральной студии, актриса, театральный продюсер», — говорится в сообщении.

Прощание с актрисой пройдет в пятницу, 1 марта, отпевание будет в 11:00 в соборе Вознесения Господня в Звенигороде.

Дарья Гончарова родилась 15 октября 1970 года. В 1994 году она окончила Высшее театральное училище имени Щукина, после чего до 2000 года работала в московском театре «У Никитских ворот». С 1995 года вела занятия по актерскому мастерству, технике речи и публичным выступлениям. Работала с дикторами на центральном телевидении. Была художественным руководителем театральных студий «Саквояж» и «Карусель времени» для детей и взрослых в учреждении «Содружество домов культуры».

Гончарова снялась в сериалах «На углу у Патриарших-3», «Ландыш серебристый-2», «Звезда эпохи» и «Деффчонки» (сыграла роль мамы Василисы Бобылкиной). В браке с актером Александром Вилковым у Гончаровой родилась дочь Таисия.