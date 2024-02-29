Ефимов анонсировал торги за право реорганизации участка у МЦК Лихоборы
Столичные власти приняли решение выставить на торги право на редевелопмент участка площадью чуть более 2 га в районе Коптево на севере Москвы. Дата проведения аукциона будет объявлена позднее. Об этом рассказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Речь идет об участке по адресу проезд Черепановых, владение 64. Сейчас там располагается парковка и старые производственные сдания, занятые автосервисом и шиномонтажом. Вместе с тем территория обладает хорошей транспортной доступностью, а значит, высокой инвестиционной привлекательностью. Так, прямо по соседству находится платформа МЦК Лихоборы с пересадкой на одноименную станцию городской электрички МЦД-3, рядом пролегает и новая автострада — Московский скоростной диаметр, соединяющий платные шоссе на Санкт-Петербург и на Казань.
По плану, на этом участке появится кластер общественно-делового назначения с магазинами, ресторанами и культурными учреждениями — всего более 26 тыс. кв. м недвижимости. Вице-мэр Ефимов оценивает требуемые проектом инвестиции на уровне 5,2 млрд руб., тогда как бюджетный эффект (по сути, чистая прибыль города) будет составлять 264 млн руб. ежегодно.
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