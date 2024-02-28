Володин рассказал о вступающих в силу в марте законах
С 1 марта в силу вступит закон о создании в России системы экологического мониторинга, где будет находиться информация об источниках выбросов, состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, лесов.
Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале нижней палаты парламента.
Также в марте начнут действовать еще шесть новых законов, первые четыре из них вступают в силу также с 1 марта:
- о стандарте транспортного обслуживания — региональные власти разработают перечень и целевые показатели, оценивающие доступность, безопасность и комфортность перевозок автомобильным и наземным электрическим транспортом;
- об изменении маркировки винодельческой продукции — теперь на этикетке нужно будет указывать вид продукции, производителя и сорт винограда, также есть требования к цвету и размеру шрифта;
- о содержании животных в местах продажи — это определенные размеры вольеров и аквариумов, изоляция заболевших животных, режим освещения;
- о краткосрочных договорах ОСАГО — такие договоры можно будет заключать на срок от одного дня до трех месяцев, этот полис будет подразумевать введение пониженных коэффициентов страховых тарифов;
- о господдержке НКО, специализирующихся на вопросах семьи, — в список войдут организации, занимающиеся сферами материнства, отцовства, детства, а также безнадзорными животными (вступает в силу с 8 марта);
- о выплатах страхового возмещения по вкладам — заявление можно будет подать в электронной форме через «Госуслуги» или на сайте Агентства по страхованию вкладов (вступает в силу с 19 марта).
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