Спикер Госдумы Володин рассказал о семи вступающих в силу в марте законах

Володин рассказал о вступающих в силу в марте законах

Вячеслав Володин (Фото: Государственная Дума Российской Федерации)

С 1 марта в силу вступит закон о создании в России системы экологического мониторинга, где будет находиться информация об источниках выбросов, состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, лесов.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале нижней палаты парламента.

Также в марте начнут действовать еще шесть новых законов, первые четыре из них вступают в силу также с 1 марта: