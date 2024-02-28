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Экс-мэр Иркутска устроил дрифт на лимузине на Байкале. Видео

Экс-мэр Иркутска Кондрашов опубликовал видео с дрифтом на лимузине на Байкале

Экс-мэр Иркутска устроил дрифт на лимузине на Байкале. Видео
Video

Бывший мэр Иркутска и бизнесмен Виктор Кондрашов устроил дрифт на лимузине на озере Байкал. Видео он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

На видео Кондрашов, одетый в черный костюм, сидит за рулем белого лимузина. В ролике также указано, что съемка сделана вблизи острова Ольхон.

Кондрашов занимал пост мэра Иркутска с 2010 по 2015 год. До этого, с 2009 по 2010 год, он был депутатом законодательного собрания Иркутской области первого созыва.

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Иркутск экс-мэр лимузин Байкал
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