Экс-мэр Иркутска устроил дрифт на лимузине на Байкале. Видео
Бывший мэр Иркутска и бизнесмен Виктор Кондрашов устроил дрифт на лимузине на озере Байкал. Видео он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).
На видео Кондрашов, одетый в черный костюм, сидит за рулем белого лимузина. В ролике также указано, что съемка сделана вблизи острова Ольхон.
Кондрашов занимал пост мэра Иркутска с 2010 по 2015 год. До этого, с 2009 по 2010 год, он был депутатом законодательного собрания Иркутской области первого созыва.
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