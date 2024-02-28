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В Преображенском возведут многофункциональный комплекс с амфитеатром

Сюжет
Новости Москвы
Фото: stroi_mos_ru / Telegram
Фото: stroi_mos_ru / Telegram

В восточной части Москвы началось строительство многофункционального комплекса с коворкингом, амфитеатром и развитой сервисной инфраструктурой. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Проект получил название «EVOPARK Сокольники». Сооружение общей площадью свыше 41 тыс. кв. м будет расположено по адресу Потешная улица, владение 5, строение 1 и 2, — на стыке столичных районов Преображенское, Богородское и Сокольники, проектом занимается ГК «Основа». Сам комплекс будет состоять из двух корпусов с переменным количеством этажей. На первом этаже разместятся пространства для организации мероприятий, коворкинг, игровая зона для детей, а также кафе, аптека и другие важные для жителей сервисы.

По словам Бочкарева, комфорт для гостей обеспечат мягкие зоны ожидания, комнаты для мам с детьми и специально оборудованные помещения для ухода за домашними питомцами. Территория вокруг комплекса будет благоустроена: предусматриваются зоны для спорта и детские площадки, а также амфитеатр с видом на Яузу. Парковка для автомобилей и персональные кладовые будут расположены на подземном уровне комплекса.

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Теги
МФК комплексное жилое строительство Сокольники Москва Андрей Бочкарев
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