Мэр Балашихи допустил, что линию метро в город проведут от кольцевой

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Глава Балашихи Сергей Юров на встрече с жителями города рассказал, что решение о строительстве новой станции метро не могут принять, потому что власти Москвы и области попросту не могут договориться. Об этом сообщает MSK1.RU.

«Москва обосновывает [отказ в строительстве] цифрами, графиками, схемами, что построить к нам метро от станции «Щелковская» невозможно. Нужно строить либо от БКЛ, либо от кольцевой. Такой вариант тоже прорабатывается. Скажите, куда подписаться, я тоже подпишусь за метро», — сказал Юров.

Жители жалуются, что ветку метро им обещают уже более 30 лет, а в новом намеченном до 2035 года плане развития Московской области на месте Балашихи «пустое поле». При этом район каждый год застраивается многоэтажками, что еще сильнее увеличивает нагрузку на транспортную сеть.

Ранее представитель Москомархитектуры, руководитель управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максим Васильев заявлял, что уже до 2025 года готовы начать стройку метро в Балашихе. По его словам, линия метро должна была пройти через районы Перово или Гольяново на востоке столицы. «Закладывается возможность строительства нового участка метро от Третьего пересадочного контура до Балашихи. Последняя станция на этом радиусе будет уже фактически на территории Московской области, в Балашихе», — говорил он.