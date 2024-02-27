Семь человек погибли в ходе масштабной операции полиции в Рио-де-Жанейро

Семь человек погибли в ходе операции полиции против банд в Рио-де-Жанейро

Рио-де-Жанейро, Бразилия (Фото: Silvana Guilhermino / imagebroker.com / Global Look Press)

Полиция Рио-де-Жанейро начала масштабную операцию по борьбе с преступной группировкой «Красная команда» в нескольких фавелах на севере города. Об этом сообщает O Globo.

В нескольких районах города, где проходит операция, члены группировки строили и поджигали баррикады и обливали улицы маслом, стремясь затруднить передвижение сотрудников полиции. В перестрелках с участниками банды пострадали двое полицейских.

Семь подозреваемых были убиты, трое получили ранения, еще двоих арестовали. У членов ОПГ изъяли винтовки, пистолеты, радиопередатчики, патроны и наркотики.

Из-за операции отменили занятия более чем в 60 школах, где обучаются в общей сложности 20,5 тыс. детей. Также была приостановлена работа автобусов на 15 маршрутах, которыми пользуются около 130 тыс. человек.

В январе 2023 года в Бразилии вспыхнули массовые акции протеста из-за недовольства результатами президентских выборов. Протестующие пытались штурмовать Верховный суд, парламент и резиденцию главы государства.

Лидер Бразилии Лула да Силва ввел тогда в столице режим ЧС и распорядился задействовать федеральные силы.







