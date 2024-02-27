Ракова заявила о втором этапе отбора НКО для передачи помещений от города

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Власти Москвы анонсировали второй этап конкурса для социально-ориентированных НКО по предоставлению им помещений для осуществления своей деятельности. В рамках отбора некоммерческие организации могут претендовать в общей сложности на 5 тыс. кв. м помещений, которые Москва передаст им в безвозмездное пользование на срок до трех лет. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«НКО являются важными партнерами города в оказании помощи тем, кто столкнулся с трудностями в жизни. Вместе мы расширяем спектр социальных услуг, развиваем культуру благотворительности и волонтерства, — объясняет вице-мэр Ракова. — Мы видим, насколько важны нашим партнерам имущественная и другие виды поддержки для оказания помощи как можно большему числу жителей».

Прием заявок на второй этап отбора начнется 6 марта, результаты станут известны 17 мая текущего года. Всего будет распределено 24 помещения площадью от 60 до 230 кв. м. Первый этап отбора прошел в 2023 году, в рамках него имущественную поддержку города получили 29 некоммерческих организаций.

Подать заявку организации могут в личном кабинете на портале «Москва — добрый город». Там необходимо будет указать, чем сейчас занимается НКО и какие услуги она собирается предоставлять в переданном помещении в ближайшие три года. Подать заявку одна организация может лишь на один объект. Заявки затем обработают эксперты, оценят их на предмет эффективности соискателя в прошлом, планов и результатов в будущем, выстроят организации в рейтинг, после чего определят проходной балл и победителей.