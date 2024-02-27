ВТБ спрогнозировал рост спроса на расшифровку видеоконференций «на лету»

ВТБ: к 2027 году каждое третье онлайн-совещание будет расшифровываться через ИИ

Фото: Андрей Любимов / РБК

К 2027 году каждое третье онлайн-совещание, проведенное в режиме реального времени, будет преобразовываться в текстовую расшифровку при помощи алгоритмов искусственного интеллекта, прогнозируют аналитики банка ВТБ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, поступившем в РБК.

По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Вадима Кулика, на данный момент из всех совещаний, проведенных в интернете, расшифровываются не более 1% в режиме реального времени и до 10% — в записи.

Сейчас сервисами видео-конференц-связи пользуются около 20 млн человек, однако из них «регулярно функцией преобразования речи в текст пользуется порядка 1%». «К 2027 году, мы прогнозируем, этот показатель вырастет до 10% всех пользователей сервисов видеоконференций», — уточнил Кулик.

При определенных условиях, добавил он, доля пользователей, которые прибегают к расшифровке видеоконференций, может подняться до 20%, однако для этого необходимо «развитие не только сервисов транскрибации, но в целом сегмента цифровых ассистентов».

В банке прогнозируют, что «на лету» из речи в текст будет преобразовываться около 95% всех онлайн-встреч с количеством участников больше трех.

Сейчас инструмент преобразования речи в текст работает на базе алгоритмов искусственного интеллекта. Он доступен сотрудникам ВТБ при использовании видеохостинга «DION.Видео».

ВТБ не первый год работает над внедрением искусственного интеллекта в свои продукты. В 2020 году банк запустил технологию найма персонала на основе ИИ — Skillaz.

Программа оценивает кандидатов и позволяет построить модель их эффективности в будущем, используя в качестве референса профили лучших сотрудников компании. За восемь месяцев 2020 года с помощью Skillaz наняли более тысячи работников, что составило 35% найма в региональной сети банка.