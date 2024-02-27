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В Приморье на легковую машину с фуры упали бетонные плиты

В Приморье на легковую машину с фуры упали бетонные плиты
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При падении плит с фуры в Приморье на машины погибли два человека, сообщает «Восток Медиа» со ссылкой на региональную прокуратуру. Одна из трех пострадавших, доставленных в больницу, скончалась.

На автодороге Осиновка — Рудная Пристань 27 февраля с фуры упали железобетонные плиты на автомобили, которые ехали по встречной полосе, — Niva, Toyota Alion и Honda Shattle.

«В результате ДТП мужчина 1985 года рождения погиб на месте, три человека с различными степенями тяжести доставлены в КГБУЗ «Арсеньевская городская больница», — сообщали ранее в ГУ МВД Приморского края.

Прокуратура района сообщила, что даст оценку исполнению требований законодательства при организации перевозки груза большегрузным транспортным средством.

В прошлом месяце на территории Приморского края произошло почти 1,5 тыс. ДТП, в том числе 169 с пострадавшими. В январе в регионе погибли 22 человека, еще 232 получили травмы разной степени тяжести.

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