Экс-главу немецкой Glatt заочно приговорили в Москве к 12 годам

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Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил экс-гендиректора немецкой компании Glatt Ingenieurtechnik GmbH Райнхарда Бебера и члена совета директоров Лутца Хайнцля к 12 годам колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Бывших топ-менеджеров признали виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, они собирались похитить свыше 3,5 млрд руб. при строительстве кировского завода по производству препаратов крови.

«Беберу Райнхарду Харальду <...> суд окончательно определил 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 500 000 рублей», — говорится в публикации. Аналогичный приговор вынесли Хайнцлю.

Бебер и Хайнцль были заочно арестованы в России в 2015 году. По версии следствия, они скрылись в Германии, их адвокат утверждала, что сообщила о месте проживания предпринимателей.

Фирма Glatt Ingenieurtechnik GmbH подписала договор с компанией «Росплазма» о строительстве в Кирове завода по производству препаратов крови — иммуноглобулина и альбумина. К работам приступили в 2006 году, на это выделили 6,9 млрд руб. из федерального бюджета, но позднее стоимость выросла до 11 млрд руб.

Из-за разногласий «Росплазмы» и Glatt по стоимости работ и суммы, необходимой для его завершения, с конца 2009 года возведение завода остановили. «Росплазма» обратилась с иском в арбитражный суд Кировской области о возврате немцами всех потраченных на строительство средств. Ущерб оценили в 3,5 млрд руб.