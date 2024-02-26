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На льду Амура между Россией и Китаем устроили автогонки. Видео

Появились кадры автогонок на льду Амура между Россией и Китаем

На льду Амура между Россией и Китаем устроили автогонки. Видео
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На льду реки Амур между Россией и Китаем устроили автогонки. От каждой страны в соревнованиях участвовали по 13 пилотов. Они соревновались на трассе длинной 3,45 км. 

Соревнования проходили в нескольких категориях, участвовали в них водители на грузовиках, на джипах и на переднеприводных автомобилях. Соревнования проходили между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ.

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