Появились кадры автогонок на льду Амура между Россией и Китаем

На льду Амура между Россией и Китаем устроили автогонки. Видео

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На льду реки Амур между Россией и Китаем устроили автогонки. От каждой страны в соревнованиях участвовали по 13 пилотов. Они соревновались на трассе длинной 3,45 км.

Соревнования проходили в нескольких категориях, участвовали в них водители на грузовиках, на джипах и на переднеприводных автомобилях. Соревнования проходили между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ.