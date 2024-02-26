В Покровском-Стрешнево появится «детский» пешеходный маршрут
В районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы будет создана безопасная пешеходная зона, предназначенная для самых маленьких горожан и их родителей, которая соединит жилые кварталы с социальной инфраструктурой. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По плану протяженность «детского» маршрута составит от 600 м до 1 км, а проложен он будет таким образом, чтобы связать игровую площадку и парк с уже работающим детским садом и строящейся школой. Вдоль всего пути будут установлены элементы усиленного освещения для безопасности горожан. Нововведения станут частью комплексного благоустройства жилого района Alia, разработанного компанией Asterus. В районе уже построен детский сад на 300 мест, ведется строительство школы на 825 мест, которая должна быть введена в эксплуатацию к 1 сентября 2024 года.
Территориально новый маршрут будет располагаться на улице Летной в районе бывшего Тушинского аэродрома, который активно застраивается последние десять лет. Так, безопасная зона будет пересекать благоустроенный в прошлом году бульвар, а также игровые и спортивные площадки. Маршрут будет оживлен благодаря различным магазинам, детским клубам и студиям, а также семейным ресторанам и кафе, расположенным по его продолжению.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, на «детском» маршруте будут обустроены зеленые насаждения: хвойные деревья, кустарники и цветники, что внесет дополнительный вклад в благоустройство и улучшение экологии района.
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