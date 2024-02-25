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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он призвал жителей, находящихся дома, не подходить к окнам и укрыться, людей на улицах — пройти в ближайшее укрытие.

Спустя пять минут Гладков сообщил, что сигнал отменен.

С начала военной операции на Украине западные регионы России регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

За 24 февраля в Белгородской области сбили как минимум три украинских беспилотника.

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