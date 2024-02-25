В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он призвал жителей, находящихся дома, не подходить к окнам и укрыться, людей на улицах — пройти в ближайшее укрытие.
Спустя пять минут Гладков сообщил, что сигнал отменен.
С начала военной операции на Украине западные регионы России регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.
За 24 февраля в Белгородской области сбили как минимум три украинских беспилотника.
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