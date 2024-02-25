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Умер актер и лауреат «Золотой маски» Владимир Гуляев

Советский актер и лауреат «Золотой маски» Владимир Гуляев умер в 92 года
Владимир Гуляев
Владимир Гуляев (Фото: Александр Куров / ТАСС)

Актер, режиссер и бывший художественный руководитель Коми-Пермяцкого драматического театра Владимир Гуляев умер в возрасте 92 лет, сообщила пресс-служба театра.

«Прощание с Владимиром Дмитриевичем состоится во вторник (27 февраля. — РБК) в 11:40 в городе Перми, в ритуальном зале на Старцева, 61», — говорится в сообщении.

Гуляев за время работы в театре поставил около 160 спектаклей. В их числе — «Снегурочка» А. Островского (1981), «Ревизор» Н. Гоголя (1977), «Вишневый сад» А. Чехова (1982), «Поднятая целина» М. Шолохова (1973), «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (1984), «Власть тьмы» Л. Толстого (1993) и др. Гуляев был народным артистом РСФСР, заслуженным деятелем искусств РСФСР, лауреатом Государственной премии им. Станиславского и премии «Золотая маска».

Владимир Гуляев родился 12 октября 1931 года в городе Кудымкаре Пермского края. В 1963 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Н.К. Черкасова. В 1956 году пришел в Коми-Пермяцкий окружной драматический театр им. Горького, где сначала работал актером, потом — режиссером (1963), затем — главным режиссером (1969). В 1991 году он стал художественным руководителем театра, а в 2000 году покинул этот пост.

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Теги
актер «Золотая маска» Пермский край
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