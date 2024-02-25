«Любимого филина» Нью-Йорка нашли мертвым в Манхэттене
Улетевший год назад из зоопарка в Нью-Йорке филин Флако погиб после столкновения со зданием в Манхэттене, сообщила администрация Центрального парка.
«Мы с прискорбием сообщаем, что Флако, евразийский филин, пропавший из зоопарка Центрального парка после того, как его клетка была повреждена чуть больше года назад, погиб после столкновения со зданием на Западной 89-й улице в Манхэттене», — говорится в сообщении.
О мертвой птице сообщили в Фонд диких птиц (WBF, Wild Bird Fund) люди, которые находились в здании. Сотрудники зоопарка забрали филина и перевезли в зоопарк Бронкса для вскрытия.
Флако вылетел из зоопарка в феврале 2023 года, когда неизвестный проделал дыру в его клетке. На тот момент птица жила в зоопарке 13 лет, отмечает Associated Press.
Bloomberg и ABC News называют Флако «любимым филином» и «настоящей знаменитостью», его изображали на муралах и сувенирных товарах. «Величественная сова с размахом крыльев почти в 6 футов проводила дни, сидя на ветвях деревьев, столбах забора и пожарных лестницах, а по ночам ухала на водонапорных башнях и охотилась на многочисленных городских крыс», — пишет Bloomberg.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы