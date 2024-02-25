«Любимого филина» Нью-Йорка нашли мертвым в Манхэттене

Филин Флако (Фото: Julie Larsen / wcs.org)

Улетевший год назад из зоопарка в Нью-Йорке филин Флако погиб после столкновения со зданием в Манхэттене, сообщила администрация Центрального парка.

«Мы с прискорбием сообщаем, что Флако, евразийский филин, пропавший из зоопарка Центрального парка после того, как его клетка была повреждена чуть больше года назад, погиб после столкновения со зданием на Западной 89-й улице в Манхэттене», — говорится в сообщении.

О мертвой птице сообщили в Фонд диких птиц (WBF, Wild Bird Fund) люди, которые находились в здании. Сотрудники зоопарка забрали филина и перевезли в зоопарк Бронкса для вскрытия.

Флако вылетел из зоопарка в феврале 2023 года, когда неизвестный проделал дыру в его клетке. На тот момент птица жила в зоопарке 13 лет, отмечает Associated Press.

Bloomberg и ABC News называют Флако «любимым филином» и «настоящей знаменитостью», его изображали на муралах и сувенирных товарах. «Величественная сова с размахом крыльев почти в 6 футов проводила дни, сидя на ветвях деревьев, столбах забора и пожарных лестницах, а по ночам ухала на водонапорных башнях и охотилась на многочисленных городских крыс», — пишет Bloomberg.