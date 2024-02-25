Российский посол в Польше опроверг данные о навозе у своего дома после протестов

Посол в Польше опроверг данные о навозе у своего дома после протестов

Посол России в Польше Сергей Андреев назвал неправдой публикации СМИ о том, что возле его резиденции под Варшавой протестующие вывалили кучу навоза.

«Я никакого навоза вокруг своей резиденции не заметил, как и мои коллеги. Так что, это неправда», — сказал он «РИА Новости».

В польской столице прошли акции протеста на фоне того, что прошло два года с начала специальной военной операции на Украине. Демонстранты собрались у здания российского посольства с украинскими флагами, включили звуки сирен и взрывов.

Reuters сообщил, что активисты сбросили кучу навоза возле дома российского посла в городе Констанцин-Езёрна недалеко от Варшавы и поставили на него российский флаг.

Украинское издание УНИАН опубликовало кадры и уточнило, что у резиденции оставили 2 т удобрения. Акцию протестующие объяснили тем, что Польша — последняя страна Прибалтики, которая пока не выслала российского дипломата.