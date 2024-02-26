Ефимов сообщил о торгах на право реорганизации участка в Строгино

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Столичные власти решили выставить на аукцион право реорганизации по программе комплексного развития территорий (КРТ) участка общей площадью 4,8 га на северо-западе города, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В торгах смогут принять участие все заинтересованные лица, которые соответствуют требованиям, в том числе региональные компании.

Участок находится в районе Строгино и примыкает к МКАД в районе пересечения автодороги с Таллинской улицей. Сейчас там расположены объекты нежилой застройки.

Тем не менее территория обладает хорошей транспортной доступностью — помимо прямого выхода на МКАД, в нескольких кварталах имеется станция метро «Строгино». По итогам редевелопмента планируется построить почти 45 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости. «Это могут быть офисы, магазины, отделения банков, кафе, рестораны, а также объекты для обслуживания транспорта», — уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По оценкам вице-мэра Ефимова, реализация этого проекта потребует почти 9 млрд руб. инвестиций, по итогу же там будет создано более 1,1 тыс. новых рабочих мест. При этом ежегодный бюджетный эффект, по прогнозам столичной мэрии, составит 461 млн руб.

Напомним, по программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тыс. га.