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Машины провалились в дыру в Неаполе. Видео

Появились кадры с провалившимися под землю в Неаполе машинами

Машины провалились в дыру в Неаполе. Видео
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В Неаполе в Италии под землю провалились две машины. Дыра образовалась на городской улице утром 21 февраля. Одна из машин была припаркована, другая — ехала в момент, когда провал образовался. Во время ДТП пострадали два человека.

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