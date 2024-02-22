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С капитана катера в Санкт-Петербурге взыскали миллион за выбитые зубы

Фото: ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу
Фото: ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу

Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать один миллион рублей в капитана катера, который во время прогулки в 2021 году врезался в мост и выбил женщине зубы. Об этом сообщает управление приставов по Петербургу.

«Денежные средства были взысканы с одного из многочисленных банковских счетов в принудительном порядке. В кратчайшие сроки денежные средства были переведены петербурженке», — заявили в пресс-службе ГУФССП.

В сентябре 2021 года капитан, находясь в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался на катере в мост. Две женщины и мужчины, которые были на борту упали в воду, их доставали сотрудники МЧС. Одна из пассажирок при падении ударилась о поручень и потеряла часть зубов. 
 

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