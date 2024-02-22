С капитана катера в Санкт-Петербурге взыскали миллион за выбитые зубы
Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать один миллион рублей в капитана катера, который во время прогулки в 2021 году врезался в мост и выбил женщине зубы. Об этом сообщает управление приставов по Петербургу.
«Денежные средства были взысканы с одного из многочисленных банковских счетов в принудительном порядке. В кратчайшие сроки денежные средства были переведены петербурженке», — заявили в пресс-службе ГУФССП.
В сентябре 2021 года капитан, находясь в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался на катере в мост. Две женщины и мужчины, которые были на борту упали в воду, их доставали сотрудники МЧС. Одна из пассажирок при падении ударилась о поручень и потеряла часть зубов.
В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта
Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео
У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?
Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности
Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России
США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен
Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов
Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут
Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео