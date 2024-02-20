Полицейские в Пермском крае открыли огонь по машине в ходе погони. Видео

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В Пермском крае полицейские применили оружие для остановки машины, водитель которой проигнорировал это требование и начал от них уезжать. Видео погони опубликовано в телеграм-канале МВД Прикамья.

В ведомстве пояснили, что вечером 19 февраля полицейские заметили на трассе Болгары — Юго-Камский — Крылово машину ВАЗ-21099. Требование сотрудников ГИБДД об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться, после чего патрульные начали преследование.

Применение огнестрельного оружия в полиции объяснили тем, что «водитель опасно маневрировал и создавал угрозу жизни и здоровью других граждан». Там также отметили, что сотрудники сначала стреляли в воздух, а только потом по колесам. Водителя задержали, им оказался 21-летний молодой человек без прав. На момент задержания он был пьян. На него составили несколько административных протоколов.

В результате стрельбы ранения получили 18-летняя девушка и другой пассажир машины, их доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка, заключили в полиции.

Региональный портал 59.ru сообщает со ссылкой на краевой минздрав, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Мужчина «самовольно покинул отделение» через некоторое время после того, как был госпитализирован. Телеграм-канал Baza пишет, что девушка получила ранения спины, ноги и живота. В спину ей попали две пули. Другой пассажир был ранен в пятку. 59.ru уточняет, что всего по машине выпустили 30 пуль.