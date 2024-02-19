Ефимов сообщил о новых льготах для инвесторов по городской программе
Столичные власти снизили требования к банковской гарантии для девелоперов, реализующих объекты по городской программе мест приложения труда (МПТ). Теперь она не будет включать в себя проценты за отсрочку платежа по изменению вида разрешенного использования земельного участка. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Программа МПТ реализуется в столице с 2020 года. Как следует из ее названия, она призвана мотивировать девелоперов, помимо строительства жилья, возводить поблизости деловые, общественные и другие объекты, обеспечивая тем самым места приложения труда, то есть рабочие места поблизости от дома. Взамен инвесторы получают льготные условия по платежам, которые они должны вносить за изменение вида использования участка под жилое строительство.
Так, пока идет возведение места приложения труда, инвестор получал отсрочку по этим платежам под банковскую гарантию. Размер этой гарантии ранее состоял из самого отсроченного платежа, а также процентов по нему по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5 п.п. (то есть сейчас это 21% годовых). Теперь же эти проценты в банковскую гарантию включать не надо. При этом, подчеркнул заммэра Ефимов, если девелопер не выполнит условия по созданию МПТ, он также будет обязан вернуть в городской бюджет и полный размер льготы, и все проценты за отсрочку платежа.
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