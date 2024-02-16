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Военная операция на Украине ,  
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Звуковещательные станции России начали включать для ВСУ похоронный марш

Звуковещательные станции России включают похоронный марш для деморализации ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Звуковещательные станции России начали включать для ВСУ похоронный марш
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Звуковещательные станции российских Вооруженных сил в зоне военной операции на Украине транслируют для украинских военных похоронный марш. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

На одном из участков зоны боевых действий российские военные включали звуки тяжелой гусеничной техники, «похоронный марш на протяжении пяти часов, крики детей, женщин, фамилии военнослужащих погибших [бойцов]», рассказал командир звуковещательной станции, слова которого приводит ведомство.

Кроме того, военные транслируют для ВСУ призывы сдаться на русском и украинском языках. Иногда сообщения дублируют на английском языке, чтобы их могли понять иностранные наемники, воюющие на стороне Украины.

Командир звуковещательной станции уточнил, что установка работает на дистанции 3–5 км. «Но, как показывает практика, нам чаще всего приходится выбираться намного и гораздо ближе. Максимально, на которой дистанции мы работали, 600–700 м до первого опорника противника», — сказал военный.

В мае 2023 года командир звуковещательной станции ЗС-88, которая работает на базе БТР-80, рассказал, что российские военные включают в зоне боевых действий «композицию, которую очень любит противник», — песню «Вперед, Россия!» Олега Газманова. Видео российское Минобороны опубликовало в своем телеграм-канале.

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Минобороны вещание трансляция ВСУ
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