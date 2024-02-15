Украина включила нефтесервисную Weatherford в список «спонсоров войны»

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло транснациональную нефтесервисную компанию Weatherford International в перечень «международных спонсоров войны». Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

НАПК объяснило включение компании в список тем, что она продолжает работать в России и «платить там налоги на миллионы долларов». По данным ведомства, в 2022 году Weatherford заплатила налогов в российский бюджет более чем на $15 млн.

В ведомстве отметили, что за 16 лет работы в России Weatherford создала там более 2,5 тыс. рабочих мест, компания имеет в стране сервисные предприятия и заводы. Кроме того, в период с 24 февраля 2022-го по 31 декабря 2023 года компания импортировала товаров в Россию почти на $1,5 млн — в частности, материалы и запчасти для нефтегазовой промышленности.

Weatherford — одна из крупнейших компаний, специализирующихся на производстве нефтедобывающего оборудования и предоставлении сервисных услуг нефтегазовым предприятиям. Компания зарегистрирована в Ирландии, штаб-квартира находится в Хьюстоне в США.

В марте 2022 года главный исполнительный директор Weatherford Гириш Салиграм объявил о временном прекращении бизнеса в России. «Мы соблюдаем санкционный режим и продолжаем выполнять существующие договорные обязательства в рамках применимых международных законов», — сказал он.