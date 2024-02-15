 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Украина включила нефтесервисную Weatherford в список «спонсоров войны»

Украина включила нефтесервисную компанию Weatherford в список «спонсоров войны»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло транснациональную нефтесервисную компанию Weatherford International в перечень «международных спонсоров войны». Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

НАПК объяснило включение компании в список тем, что она продолжает работать в России и «платить там налоги на миллионы долларов». По данным ведомства, в 2022 году Weatherford заплатила налогов в российский бюджет более чем на $15 млн.

В ведомстве отметили, что за 16 лет работы в России Weatherford создала там более 2,5 тыс. рабочих мест, компания имеет в стране сервисные предприятия и заводы. Кроме того, в период с 24 февраля 2022-го по 31 декабря 2023 года компания импортировала товаров в Россию почти на $1,5 млн — в частности, материалы и запчасти для нефтегазовой промышленности.

Пятая нефтесервисная компания приостановила инвестиции в Россию
Бизнес
Фото:Calfrac Well Services

Weatherford — одна из крупнейших компаний, специализирующихся на производстве нефтедобывающего оборудования и предоставлении сервисных услуг нефтегазовым предприятиям. Компания зарегистрирована в Ирландии, штаб-квартира находится в Хьюстоне в США.

В марте 2022 года главный исполнительный директор Weatherford Гириш Салиграм объявил о временном прекращении бизнеса в России. «Мы соблюдаем санкционный режим и продолжаем выполнять существующие договорные обязательства в рамках применимых международных законов», — сказал он.

Блогера Евгения Савина объявили в розыск

АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге

В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем

Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое

В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией

Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?

Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку

Назван самый модный цвет предстоящего сезона

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Теги
Украина нефтесервисные компании иностранные компании
Материалы по теме
Четвертая нефтесервисная компания приостановила инвестиции в Россию
Бизнес
Путин разрешил нефтесервисной компании Eriell уйти из России
Бизнес
Крупнейшая нефтесервисная компания прекратила поставки в Россию
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,6) Инвестиции, 17:09 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 91,82 (+0,39) Инвестиции, 17:09
Число погибших при ударе по Белгороду выросло до семи Политика, 20:35
Верное решение: как решить проблему дефицита кадров в ИТ РБК и Softline, 20:35
L'Express узнала о сотрудничестве советника Жискара д’Эстена с КГБ Политика, 20:31
ПСБ обновил подборку с краткосрочными идеями на российском рынке акций Инвестиции, 20:23
Путин пообещал рассказать о новых мерах поддержки семей в послании Общество, 20:18
Клуб Проворова уволил первого генерального менеджера в НХЛ из Европы Спорт, 20:05
Группа стран НАТО запланировала передать Украине 1 млн беспилотников Политика, 20:03
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Путин пообещал продлить программу поддержки молодых семей Общество, 19:50
Килиан Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона Спорт, 19:49
Эксперты рассказали о сложном выборе Сырского из-за Авдеевки Политика, 19:43
Какие 9 трендов перформанс-маркетинга помогут продвигать товары Pro, 19:37
Путин призвал рожать минимум по два ребенка ради сохранения этноса Общество, 19:36
Украина включила нефтесервисную Weatherford в список «спонсоров войны» Политика, 19:29
МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы Гаджиева Политика, 19:27