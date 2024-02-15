Ракова сообщила о полном доступе пациентов больниц к данным о лечении
С 2024 года пациенты столичных стационаров могут получить полную информацию о ходе своего лечения онлайн через приложение на смартфоне. Прямо во время нахождения в больнице им доступны результаты анализов, актуальные назначения и т.д. Такой цифровой функционал призван повысить прозрачность работы стационаров и информированность пациентов. Об этом на Форуме будущих технологий рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Как только в истории болезни формируется какой-то медицинский документ, будь то заключение врача или результаты исследований, к ним одновременно с врачом в режиме онлайн имеет доступ и сам пациент, — пояснила Ракова принцип работы сервиса. — Он может посмотреть исследования, отправить их родным и даже при желании проконсультироваться с врачами из других клиник».
По ее словам, с момента начала работы этого функционала в начале года им воспользовались уже более 1 млн раз. Все данные можно посмотреть в разделе «Мои госпитализации» своей электронной медкарты (ЭМК) на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».
В прошлом году был завершен поэтапный переход всех детских и взрослых поликлиник Москвы на цифровой документооборот, к настоящему дню в ЕМИАС зарегистрировано уже 22 млн электронных медкарт. Сегодня все детские поликлиники столицы полностью работают без бумаги в цифровой среде. Теперь же продолжается цифровизация уже стационарных медучреждений. На безбумажный формат работы перешли уже семь ведущих московских больниц, в ближайшие два года планируется масштабировать этот подход на все многопрофильные клиники Москвы.
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