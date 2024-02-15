 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Конгрессмен из Перу заявил, что США не разрешили ему полететь в Россию

Гильермо Бермехо
Гильермо Бермехо (Фото: guillermo.bermejorojas / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

США не позволили конгрессмену из Перу Гильермо Бермехо прилететь в Россию на форум по борьбе с неоколониализмом в мире «За свободу наций!», который пройдет 15–17 февраля в Москве, без объяснения причин. Об этом сообщают El Comercio.

«Я собирался в Москву, у меня там мероприятие по борьбе с неоколониализмом запланировано более месяца назад, и нам пришлось остановиться в Мексике, от Мексики до Стамбула и от Стамбула до Москвы. Оказывается, поскольку авиакомпания Turkish Airlines, летящая из Мехико в Стамбул, должна пролететь через часть неба Северной Америки, правительство Соединенных Штатов не позволило мне сесть на самолет», — заявил он.

Посольство Перу в Мексике заявило, что вопрос вне их компетенции.

«Его рейс не делал никаких остановок ни в одном аэропорту США. Это был рейс Мексика — Стамбул. Они так и не сказали конгрессмену, в чем именно была причина, ему сказали лишь, что появилось внутреннее оповещение, которое не позволяет ему летать над небом Северной Америки», — сообщил адвокат политика Рональд Атенсио.

Бермехо отметил, что все-таки примет участие в конференции.

Гильермо Бермехо был избран в конгресс Перу в 2021 году от ультралевой социалистической партии «Свободное Перу» (занимает 15 мест в парламенте, всего там 130 мест). В настоящее время является членом парламентской фракции «Демократические перемены — вместе за Перу» (пять мест в парламенте Перу).

Блогера Евгения Савина объявили в розыск

АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге

В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем

Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое

В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией

Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?

Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку

Назван самый модный цвет предстоящего сезона

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Теги
Перу форум США
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 97,81 (-0,38) Инвестиции, 14 фев, 17:00 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+0,23) Инвестиции, 14 фев, 17:00
МИД Норвегии выступил против ухода России из Арктического совета Политика, 12:57
NVIDIA обогнала Alphabet и вошла в топ-3 самых дорогих компаний США Инвестиции, 12:57
В Белгороде раздались взрывы, поврежден торговый центр Политика, 12:49
В Чечне трое вооруженных преступников напали на полицейского Общество, 12:39
Omoda назвала сроки премьеры нового кроссовера E5 в России Авто, 12:36
В Германии раскрыли аферу с румынами, получавшими деньги как украинцы Политика, 12:30
Риелторы заметили нетипично высокий спрос на аренду жилья в Москве Недвижимость, 12:26
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 12:25
Евросоюз не заинтересовался продлением транзита газа из России Экономика, 12:20
«Яндекс Такси» предложил клиентам воспользоваться метро из-за снега Общество, 12:20
СК возбудил уголовное дело после перестрелки в центре Москвы Общество, 12:15
Молодежная сборная России по хоккею потребовала от ИИХФ вернуть ее на ЧМ Спорт, 12:15
Как Chat GPT стал повседневностью IT-специалиста: личный опыт Pro, 12:14
Токены сетей второго уровня подорожали вслед за Ethereum Крипто, 12:11