Конгрессмен из Перу заявил, что США не разрешили ему полететь в Россию

Гильермо Бермехо (Фото: guillermo.bermejorojas / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

США не позволили конгрессмену из Перу Гильермо Бермехо прилететь в Россию на форум по борьбе с неоколониализмом в мире «За свободу наций!», который пройдет 15–17 февраля в Москве, без объяснения причин. Об этом сообщают El Comercio.

«Я собирался в Москву, у меня там мероприятие по борьбе с неоколониализмом запланировано более месяца назад, и нам пришлось остановиться в Мексике, от Мексики до Стамбула и от Стамбула до Москвы. Оказывается, поскольку авиакомпания Turkish Airlines, летящая из Мехико в Стамбул, должна пролететь через часть неба Северной Америки, правительство Соединенных Штатов не позволило мне сесть на самолет», — заявил он.

Посольство Перу в Мексике заявило, что вопрос вне их компетенции.

«Его рейс не делал никаких остановок ни в одном аэропорту США. Это был рейс Мексика — Стамбул. Они так и не сказали конгрессмену, в чем именно была причина, ему сказали лишь, что появилось внутреннее оповещение, которое не позволяет ему летать над небом Северной Америки», — сообщил адвокат политика Рональд Атенсио.

Бермехо отметил, что все-таки примет участие в конференции.

Гильермо Бермехо был избран в конгресс Перу в 2021 году от ультралевой социалистической партии «Свободное Перу» (занимает 15 мест в парламенте, всего там 130 мест). В настоящее время является членом парламентской фракции «Демократические перемены — вместе за Перу» (пять мест в парламенте Перу).