Очереди на входе в Шереметьево. Видео

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На вход в терминалы в аэропорту Шереметьево с утра возникли длинные очереди. В частности, в 6 утра очередь была в терминал B аэропорта с парковок, передает корреспондент РБК.

Очереди возникли после того, как был закрыт вход в терминал C. Пилот одного из рейсов, который вылетал из аэропорт, сообщил пассажирам также о «полном коллапсе». В частности, он пожаловался на сложности с заправкой самолета.