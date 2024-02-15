Очереди на входе в Шереметьево. Видео
На вход в терминалы в аэропорту Шереметьево с утра возникли длинные очереди. В частности, в 6 утра очередь была в терминал B аэропорта с парковок, передает корреспондент РБК.
Очереди возникли после того, как был закрыт вход в терминал C. Пилот одного из рейсов, который вылетал из аэропорт, сообщил пассажирам также о «полном коллапсе». В частности, он пожаловался на сложности с заправкой самолета.
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