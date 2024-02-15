Пожар во дворе «Известия холла» в центре Москвы. Видео

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Внутри двора здания на Пушкинской площади загорелись три неэксплуатируемых строения, пожарные не допустили распространения огня на здание «Известия холла», сообщило МЧС в телеграм-канале.

В одном из строений частично обрушились конструкции. Из-за плотной завесы дыма и горючих материалов сложно тушить огонь, уточнили в ведомстве. На месте работают более 120 пожарных и 35 единиц техники.

В ночь на 15 февраля в центре Москвы начался пожар на Пушкинской площади. Изначально телеграм-каналы Shot и «112» писали, что возгорание началось в «Известия холле», концертном зале вместимостью до 2 тыс. человек. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м.