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Ракова анонсировала полное обеспечение москвичей бесплатными глюкометрами

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти продолжают работу по обеспечению льготных категорий горожан всем необходимым для самостоятельного контроля за своим здоровьем. Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в ближайшее время москвичи с диабетом начнут получать от города бесплатные глюкометры и тест-полоски для изменения уровня сахара в крови.

По ее словам, централизованная выдача тест-полосок производилась и ранее, с 2023 года запущена программа обеспечения москвичей глюкометрами, которая в наступившем году станет массовой. «В результате все москвичи с диабетом смогут пользоваться бесплатными современными глюкометрами. Забрать их они смогут уже в начале этой весны в городских аптечных пунктах и аптеках по рецепту лечащего врача», — добавила Ракова.

При согласии пациента, выданный глюкометр будет автоматически передавать данные в систему ЕМИАС — так они могут быть доступны и специалисту, и самому пациенту дистанционно в любое время. В случае серьезных отклонений от нормы врач сам пригласит пациента на внеплановый прием, направит на новое обследование и при необходимости скорректирует терапию. Такой подход является важной составляющей программы проактивного диспансерного наблюдения пациентов с хроническими заболеваниями, которая сейчас активно развивается в Москве.

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глюкоза диабет Москва льготы Анастасия Ракова
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