В Москве в мороз забил фонтан. Видео
В Москве на пересечении проспекта Сахарова и Садового кольца прорвало трубу. Вода из нее под сильным напором вылетает на тротуар и проезжую часть.
В столице в среду, 14 февраля, до минус 8–10 градусов, следует из прогноза Гидрометцентра.
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