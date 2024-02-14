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Торговый центр у метро «Ботанический сад» достроят к лету 2024 года

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Новости Москвы
Фото: stroi_mos_ru / Telegram
Фото: stroi_mos_ru / Telegram

Уже во втором квартале 2024 года в столичном районе Ростокино планируется завершить строительство нового торгового центра. Здание общей площадью 53 тыс. кв. км с тремя надземными и одним подземным этажами возводится в рамках многофункционального комплекса Botanica на 1-й улице Леонова, открытие его запланировано на осень текущего года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас торговый центр находится в высокой степени готовности: уже закончен монтаж лифтов, траволаторов и эскалаторов, завершаются фасадные работы, ведется внутренняя отделка торговых галерей. По словам Бочкарева, в здании будут расположены в том числе детские магазины, семейные рестораны, игровые комнаты, фитнес-центр, а также обширный фуд-корт.

В свою очередь, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская привела этот проект как пример создания новых точек роста в уже сложившихся столичных районах: «В шаговой доступности от жилья появляются рабочие места, точки оказания услуг и сервисы, которые нужны людям регулярно».

Востребованность торговых центров у россиян подтверждается и соцопросами, подчеркнул декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. Так, более половины граждан России (52%) ходят в торговые центры минимум раз в неделю, еще 26% — минимум раз в месяц.

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Теги
торговый центр Строительство Ботанический сад Москва Андрей Бочкарев
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