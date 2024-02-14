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Житель Сургута впал в кому после игры на компьютере до трех ночи

Фото: IMAGO / Guido Schiefer / Global Look Press
Фото: IMAGO / Guido Schiefer / Global Look Press

Житель Сургута впал в кому после того, как до трех часов ночи без отдыха играл в компьютерные игры. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на Сургутскую станцию скорой медицинской помощи.

Врачи сообщили, что утром им позвонил молодой человек, который сказал, что "его отец лежит на полу без сознания". Когда на место приехала «Скорая», то родственники рассказали, что мужчина до трех часов ночи играл в компьютерные игры.

При этом мужчина не стал слушать родных о том, что нужно отдохнуть и лечь спать. 

Мужчине стало плохо, у него заболела голова, появились рвота и судороги. Его госпитализировали в больницу в стабильно тяжелом состоянии. С ним работает бригада реаниматологов.

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