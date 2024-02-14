Ефимов рассказал о 38 утвержденных в 2023 году проектах редевелопмента
В течение 2023 года столичные власти утвердили 38 проектов комплексного развития территорий (КРТ), суммарная площадь этих участков достигает 423 га, или около 0,17% всей территории Москвы с учетом новых территорий. Итогом их реализации станет возведение свыше 10 млн кв. м недвижимости разного назначения. Такие данные привел заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По оценкам вице-мэра, редевелопмент указанных площадок потребует привлечения порядка 3 трлн руб., при этом чистые доходы городского бюджета составят около 230 млрд руб. ежегодно. «Кроме того, реализация этих проектов позволить создать в городе 110 тыс. новых рабочих мест», — добавил он.
Одобренные в прошлом году участки для редевелопмента располагаются по всей территории столицы, в 11 из 12 административных округов (за исключением Троицкого). На месте бывших промзон появятся современные кварталы со всей необходимой инфраструктурой. Реализовывать проекты КРТ возможно одним из трех способов — силами нынешних владельцев участков и имущества, либо городским оператором, либо частным инвестором, определенным по итогам открытого аукциона.
Чуть более половины запланированной к постройке недвижимости (5,6 млн кв. м) занимает жилье, причем пятая часть этого объема — новостройки по проекту реновации. Остальное — современные производства, предприятия сферы услуг, социальная и прочая инфраструктура. «К примеру, это будут детские сады для более чем 5,6 тыс. воспитанников, школы на 12,2 тыс. учеников, поликлиники с возможностью более чем 1,7 тыс. посещений в смену, спортивные объекты, офисы, кафе и рестораны», — рассказал глава департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.
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