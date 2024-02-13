 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Турции произошел обвал на золотодобывающем руднике. Видео

В Турции произошел обвал породы на золотодобывающем руднике

В Турции произошел обвал на золотодобывающем руднике. Видео
Video

На золотом руднике в турецкой провинции Эрзинджан произошел значительный овал породы, передает телеканал NTV.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Турции, инцидент произошел около 14:00 по местному времени (совпадает с московским).

Глава МВД страны Али Ерликая сообщил в эфире NTV, что из 667 работников рудника «нет данных о девяти». В их поиске участвуют 400 спасателей. «Под землей могут оставаться люди, их число пока неизвестно», — добавил губернатор провинции Хамза Айдогду.

По факту случившегося начали административное расследование, его ведут четыре прокурора, отметил глава турецкого Минюста Йылмаз Тунч.

На руднике, где произошел обвал, добывают золото с 2010 года. Управляющую компанию Anagold в 2022 году оштрафовали за использование цианида при добыче золота, напоминает NTV. После обвала породы компания выпустила заявление, в котором пообещала «предпринять все необходимые шаги для минимизации последствий этого трагического инцидента», отмечает газета Duvar.

Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом

Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»

Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи

Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России

Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео

ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности

«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть

Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России

Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска

Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности

Теги
Турция золотодобывающий рудник обвал
Материалы по теме
Как выглядит Турция через год после землетрясения. Репортаж РБК
Общество
В Стамбуле буровая машина пробила дыру в тоннеле метро. Видео
Общество
Какие проблемы приходится решать Турции через год после землетрясения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 98,19 (+0,04) Инвестиции, 16:24 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,21 (+0,13) Инвестиции, 16:24
Польша создала «летучие бригады» для контроля транзита украинского зерна Политика, 19:48
«Салават Юлаев» забросил семь шайб «Авангарду» в матче КХЛ Спорт, 19:47
ЦБ впервые раскрыл сумму предотвращенных хищений у клиентов банков за год Финансы, 19:43
Форвард «Динамо» первым в истории КХЛ набрал 80 очков в двух «регулярках» Спорт, 19:33
Россиянка упустила победу над бывшей первой ракеткой мира в Дохе Спорт, 19:32
Акции «Ростелекома» подскочили на ожиданиях дивидендов и IPO «дочки» Инвестиции, 19:27
В Анапе загорелся 11-этажный жилой дом Общество, 19:22
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Как выбрать квартиру, где всегда будет много естественного света РБК и ПИК, 19:17
СПБ Банк начал готовить заявление в Минфин США о разблокировке активов Инвестиции, 19:16
Премьер Польши рассказал о масштабах прослушки в стране с помощью Pegasus Политика, 19:15
Полиция задержала угрожавшего Мизулиной треш-стримера Общество, 19:14
«Зенит» завершил «Кубок равноправия» разгромной победой над «Сантосом» Спорт, 19:02
Акции JetBlue взлетели почти на 15% после покупки Айканом доли в компании Инвестиции, 18:59
В Турции произошел обвал на золотодобывающем руднике. Видео Общество, 18:57