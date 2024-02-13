В Турции произошел обвал на золотодобывающем руднике. Видео
На золотом руднике в турецкой провинции Эрзинджан произошел значительный овал породы, передает телеканал NTV.
По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Турции, инцидент произошел около 14:00 по местному времени (совпадает с московским).
Глава МВД страны Али Ерликая сообщил в эфире NTV, что из 667 работников рудника «нет данных о девяти». В их поиске участвуют 400 спасателей. «Под землей могут оставаться люди, их число пока неизвестно», — добавил губернатор провинции Хамза Айдогду.
По факту случившегося начали административное расследование, его ведут четыре прокурора, отметил глава турецкого Минюста Йылмаз Тунч.
На руднике, где произошел обвал, добывают золото с 2010 года. Управляющую компанию Anagold в 2022 году оштрафовали за использование цианида при добыче золота, напоминает NTV. После обвала породы компания выпустила заявление, в котором пообещала «предпринять все необходимые шаги для минимизации последствий этого трагического инцидента», отмечает газета Duvar.
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