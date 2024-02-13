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Главу первоуральского «Водоканала» задержали на совещании в прокуратуре

Директора «Водоканала» Первоуральска задержали во время совещания в прокуратуре
В Первоуральске задержали и.о. директора городского «Водоканала» Сергея Матафонова. Задержание прошло прямо во время совещания, после доклада чиновника
Сергей Матафонов
Сергей Матафонов (Фото: pervovodokanal / VK)

В Первоуральске на совещании в прокуратуре задержали руководителя местного «Водоканала» Сергея Матафонова, сообщает городской телеканал «Интерра ТВ».

Задержание произошло сразу после его доклада. Взявший слово прокурор города Владимир Курочкин сказал чиновнику, что «муниципальное учреждение превратили в бизнес-структуру», после чего в кабинет вошли силовики, сообщили Матафонову о возбуждении против него дела по статье о взяточничестве (ст. 290 УК России), и задержали, заломив руки за спину.

По данным телеграм-канала Ural Mash, Матафонова задержали по подозрению во взятке в 250 тыс. руб.

«Сейчас данным вопросом занимаются следственные органы. Отмечу, что учреждение продолжает работу в штатном режиме», — прокомментировал инцидент глава Первоуральска Игорь Кабец.

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Он также отметил, что в администрации работают над «полной перезагрузкой работы» коммунального предприятия. На место задержанного руководителя будет назначен Денис Ярин. Издание 66.ru называет его братом министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Должность исполняющего обязанности директора «Водоканала» Матафонов занял 6 февраля после того, как был уволен прежний руководитель предприятия Артур Гузаиров. Его досрочно отправили в отставку из-за того, что в городе возникли проблемы с водоснабжением.

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Фото:Алексей Смышляев / ТАСС

Так, в октябре 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей причинение особо крупного вреда, из-за того, что вода, поступавшая в дома, была несоответствующего запаха и цвета. Прокуратура провела проверку и выяснила, что причиной плохого качества воды была поломка насосно-фильтровальной станции, которая не очищала проходящую через нее воду.

Директор «Водоканала» получил тогда штраф, а главе городского округа было объявлено предостережение о недопустимости таких сбоев.

В декабре 2023 года в Первоуральске произошла коммунальная авария, в результате чего без воды остались тысячи человек. В январе 2024 года городской суд постановил, что местный «Водоканал» должен выплатить 80 млн руб. в качестве компенсации ущерба, нанесенного почве.

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Алексей Браверман
Свердловская область Первоуральск
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