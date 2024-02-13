Бывшего лидера Таиланда Чинавата условно-досрочно освободят

Таксин Чинават (Фото: Lauren DeCicca / Getty Images)

Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават, получил условно-досрочное освобождение после шестимесячного заключения, об этом сообщает Reuters.

«Это соответствует правилам департамента исправительных учреждений», — рассказал премьер-министр Таиланда Сеттхи Тхависина

74-летнему Таксину король Таиланда заменил восьмилетний тюремный срок годичным. Из них шесть месяцев тот находился под стражей в больнице по состоянию здоровья и не провел в тюрьме ни одной ночи. Таксин был в списке из 930 заключенных, которых считали пожилыми или больными и им было разрешено условно-досрочное освобождение. На волю он может выйти уже после 18 февраля.

Несмотря на условно-досрочное освобождение, Чинавата все еще могут задержать, так как прокуратура рассматривает возможность предъявления ему обвинения в оскорблении монархии.

Таксин Чинават был осужден в 2008 году по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью, однако вернулся в страну только в 2023 году.

Департамент исполнения наказаний Таиланда составил список заключенных, имеющих право на условно-досрочное освобождение, в котором оказался и Чинават. В понедельник, 12 февраля, у здания Министерства юстиции в столице Таиланда собралась группа протестующих против освобождения Чинавата из тюрьмы, так как бывший премьер-министр не провел в ней и дня.