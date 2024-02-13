На улице водопад, на площади — озеро: кадры затопленной Антальи
Накануне, 12 февраля, в Турции, в Анталье, начался сильный дождь — ночью он усилился. В результате к утру оказались затоплены улицы, площади, подземные переходы. В нескольких районах приостановили обучение в школах.
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