 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Литве задержали проигравшего в казино €27 млн работодателя

Суд в Литве арестовал экс-сотрудник BaltCap, проигравшего в казино около €27 млн
Фото: Stefan Puchner / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Puchner / dpa / Global Look Press

Вильнюсский городской районный суд разрешил литовской полиции арестовать бывшего партнера инвестиционной компании BaltCap Шарунаса Степукониса, которого подозревают в хищении около €27 млн компании, часть из них он проиграл в онлайн-казино, сообщают портал 15 min и телеканал TV3.

В октябре 2023 года зарегистрированная в Эстонии инвестиционная компания BaltCap заметила «подозрительные транзакции, вероятно, связанные с хищением средств компаний инфраструктурных фондов, которыми управляет Шарунас Степуконис», рассказал представитель Департамента финансового надзора Эстонии.

Через месяц, в ноябре, BaltCap расторгла договор со Степуконисом и обратилась в правоохранительные органы после выявления нарушений в управлении финансами возглавляемого им отдела, уточняет Delfi. После этого мужчина выехал заграницу, а литовская полиция объявила его в розыск.

В 2024 году Степуконис вернулся в Литву, 10 февраля его задержали, суд арестовал его на две недели. Мужчину подозревают в хищении более €27 млн, часть из которых, по словам его бывших коллег, он мог проиграть в казино.

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Теги
Литва казино задержание
Материалы по теме
Как число посетителей казино в России достигло рекорда. Инфографика
Технологии и медиа
Россияне побили рекорд по посещаемости казино в новогодние праздники
Общество
Туризм и концерты обеспечили российским казино рекорд посещаемости
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,15 (+0,21) Инвестиции, 12 фев, 17:18 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 91,08 (+0,19) Инвестиции, 12 фев, 17:18
«Один из лучших». Рекордсмен мира в марафоне погиб в ДТП в 24 года Спорт, 00:03
ЦБ допустил ввод ценового лимита на покупки в рассрочку без переплат Финансы, 00:00
Каллас назвала слова Трампа о тратах на оборону «будильником» для ЕС Политика, 12 фев, 23:57
Шольц фразой о «танках на полке» объяснил повышение трат на оборону Политика, 12 фев, 23:43
«Нигерийский принц» и программы-вымогатели: история кибермошенничества РБК и Сбер, 12 фев, 23:30
В Литве задержали проигравшего в казино €27 млн работодателя Общество, 12 фев, 23:23
Газманов объяснил отмену концертов в Подмосковье Общество, 12 фев, 22:37
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Маск назвал безумной идею импичмента Трампу из-за отказа помогать Украине Политика, 12 фев, 22:33
Как цифровые рабочие пространства помогают работнику на удаленке РБК и МойОфис, 12 фев, 22:10
Вузы поддержали идею создать комнаты для детей студентов и преподавателей Общество, 12 фев, 22:07
Хоккеист «Спартака» Голдобин побил второй клубный рекорд за три дня Спорт, 12 фев, 22:05
Жители большинства стран G7 перестали считать Россию главной угрозой Общество, 12 фев, 22:01
«Зенит» отдал бразильского полузащитника в аренду «Гремио» Спорт, 12 фев, 21:51
Российского вратаря признали второй звездой недели в НХЛ Спорт, 12 фев, 21:37