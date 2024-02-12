В Литве задержали проигравшего в казино €27 млн работодателя
Вильнюсский городской районный суд разрешил литовской полиции арестовать бывшего партнера инвестиционной компании BaltCap Шарунаса Степукониса, которого подозревают в хищении около €27 млн компании, часть из них он проиграл в онлайн-казино, сообщают портал 15 min и телеканал TV3.
В октябре 2023 года зарегистрированная в Эстонии инвестиционная компания BaltCap заметила «подозрительные транзакции, вероятно, связанные с хищением средств компаний инфраструктурных фондов, которыми управляет Шарунас Степуконис», рассказал представитель Департамента финансового надзора Эстонии.
Через месяц, в ноябре, BaltCap расторгла договор со Степуконисом и обратилась в правоохранительные органы после выявления нарушений в управлении финансами возглавляемого им отдела, уточняет Delfi. После этого мужчина выехал заграницу, а литовская полиция объявила его в розыск.
В 2024 году Степуконис вернулся в Литву, 10 февраля его задержали, суд арестовал его на две недели. Мужчину подозревают в хищении более €27 млн, часть из которых, по словам его бывших коллег, он мог проиграть в казино.
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