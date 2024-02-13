Ефимов сообщил о ₽25 млрд инвестиций по проектам ГЧП в 2023 году в Москве

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

За десять лет работы в Москве программы государственно-частного партнерства (ГЧП) по развитию инфраструктуры столичные власти заключили одно соглашение и семь концессий. Суммарные инвестиции по этим проектам составили 124,5 млрд руб., причем пятая часть из них (25 млрд руб.) пришлась на последний, 2023 год. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Среди недавних подобных проектов вице-мэр назвал возведение проспекта Багратиона (северного дублера Кутузовского проспекта), строительство школы в инновационном центре «Сколково» и предприятие по утилизации электротехники. Прокладка проспекта Багратиона стала одним из первых и самых крупных проектов — соглашение было заключено еще в 2014 году, а сама трасса была открыта осенью 2023-го. Всего инвестор вложил в этот проект порядка 68 млрд руб.

Концессия — один из видов ГЧП, который сейчас активно реализуется столичными властями. По ее условиям, инвестор создает или реконструирует недвижимое имущество, которое впоследствии переходит в государственную (в данном случае муниципальную) собственность, при этом инвестор сохраняет право пользования объектом на возмездной основе.