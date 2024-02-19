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Строительство частных домов стало опережать многоэтажки. Инфографика

В России объемы ввода частных домов превысили многоэтажное жилье

Площадь введенных в эксплуатацию частных домов в 2023 году превысили объем введенной жилой площади в многоэтажках, следует из данных Росстата и данных правительства.

Так, в 2023 году в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) было введено 59 млн кв. м площади жилья. На многоэтажные дома пришелся 51 млн кв. м площадей.

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