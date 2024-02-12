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Девелоперы подписали с Москвой 140 договоров на 264 новых соцобъекта

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Новости Москвы
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

С лета 2021 года власти столицы и частные девелоперы заключили в общей сложности 140 договоров по строительству и последующей передаче в муниципальную собственность 264 объектов социальной инфраструктуры. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Среди таких объектов — 105 школ и 148 детских садов на 72,4 тыс. и 32 тыс. мест соответственно, семь поликлиник с общей пропускной способностью в 2480 посещений за смену, а также пять объектов улично-дорожной инфраструктуры.

По словам Бочкарева, до перехода на принципы проектного финансирования застройщики финансировали возведение социальных объектов за счет собственных или кредитных средств, а также от денег от продажи недвижимости, что вызывало задержки в строительстве и другие проблемы. Разработанный механизм взаимодействия властей и застройщиков по строительству социальной инфраструктуры позволяет Москве планировать и контролировать этот процесс более эффективно.

В рамках новой схемы департамент градостроительной политики Москвы взял на себя заключение договоров со строителями, что включает в себя обязательную передачу социальных объектов городу. Руководитель департамента Сергей Левкин отмечает, что такая форма сотрудничества уже показала свою важность, увеличив интерес покупателей к проектам с бесплатными социальными объектами.

На сегодняшний день в рамках действующих соглашений уже открыты 13 социальных объектов, включая девять детских садов и четыре школы. В работе находятся еще 13 договоров, предусматривающие строительство 27 объектов.

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Теги
Девелоперы социальная инфраструктура Москва Андрей Бочкарев
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