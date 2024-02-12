Team Spirit победила FaZe Clan и стала чемпионом IEM по CS2

Коллектив Team Spirit выиграл турнир по CS2 и стал чемпионом IEM Katowice 2024

Матч завершился со счетом 3:0 по картам

Фото: Team Spirit / X

Российская команда Team Spirit стала чемпионом польского турнира Intel Extreme Masters (IEM) Katowice 2024 по Counter-Strike 2, сообщила пресс-служба коллектива в X (Twitter).

В финале Team Spirit обыграли европейскую команду FaZe Clan. Матч завершился со счетом 3:0 по картам (13-9 на Nuke, 13-11 MIrage, 13-3 Overpass), в общей сложности российский коллектив одержал семь побед подряд в рамках всего турнира. За победу в IEM Team Spirit получила $400 тыс. и приглашения на три соревнования — IEM Cologne 2024, BLAST Premier World Final и Esports World Cup 2024.

В составе команды выступают четыре россиянина: Леонид chopper Вишняков, Дмитрий sh1ro Соколов, Борис magixx Воробьев и Данил donk Крышковец и украинец Мирослав zont1x Плахотя.

В следующий раз российская команда выступит на состязании RMR в Бухаресте, который начнется 19 февраля. Это отборочный турнир к чемпионату мира по Counter-Strike 2 — PGL Major Copenhagen 2024.