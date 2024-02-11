«Чуть-чуть правее, пожалуйста»: машина ГИБДД в пробке в Петербурге
В Санкт-Петербурге инспектор ГИБДД при движении в пробке спросил водителей через громкоговоритель, можно ли их «чуть-чуть побеспокоить», и вежливо попросил пропустить машину. Видео опубликовала «Фонтанка».
«Водители, можно я вас чуть-чуть побеспокою, чуть-чуть правее возьмите, пожалуйста. Отлично, отлично, спасибо!» — сказал полицейский.
Когда путь перед ним оказался открыт, инспектор попросил участников дорожного движения пропустить также «автобус», который шел за патрульной машиной. Судя по видео, он имел в виду черный минивэн, ускорившийся вслед за ним.
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