В девяти областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды
В Казахстане из-за метели перекрыто движение на 12 участках автодорог регионального значения в девяти областях, сообщает оператор «КазАвтоЖол».
По данным на 7:00 (4:00 мск) 11 февраля, ограничения действуют в:
- Актюбинской области на трех участках — 550 км;
- Алматинской области на участке 84 км;
- Атырауской области — 231 км;
- Восточно-Казахстанской области — 160 км;
- Жамбылской области — 450 км;
- Костанайской области — 83 км;
- Кызылординской области — 815 км;
- Туркестанской области — 283 км;
- Улытауской области — 115 км.
Для расчистки дорог от снега привлекли 191 единицу техники и 268 рабочих.
Накануне, 10 февраля, в 14 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за метели, гололеда, дождя со снегом и ветром с порывами до 22 м/с, передает 24.kz.
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