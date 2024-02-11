В девяти областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды

В Казахстане из-за метели перекрыто движение на 12 участках автодорог регионального значения в девяти областях, сообщает оператор «КазАвтоЖол».

По данным на 7:00 (4:00 мск) 11 февраля, ограничения действуют в:

Актюбинской области на трех участках — 550 км;

Алматинской области на участке 84 км;

Атырауской области — 231 км;

Восточно-Казахстанской области — 160 км;

Жамбылской области — 450 км;

Костанайской области — 83 км;

Кызылординской области — 815 км;

Туркестанской области — 283 км;

Улытауской области — 115 км.

Для расчистки дорог от снега привлекли 191 единицу техники и 268 рабочих.

Накануне, 10 февраля, в 14 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за метели, гололеда, дождя со снегом и ветром с порывами до 22 м/с, передает 24.kz.