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Ракова рассказала о новых программах обучения кадрового центра Москвы

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичный инновационный кадровый центр «Профессии будущего» заключил партнерские соглашения с центром индустрии образования Сбербанка «СберОбразование» и платформой Skillbox, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, благодаря партнерству с крупнейшими провайдерами жители столицы максимум за три с половиной месяца смогут получить новую профессию по самым привлекательным направлениям в сферах IT, маркетинга, финансов и креативных индустрий.

«95% москвичей постоянно совершенствуют навыки и компетенции, чтобы повысить свою ценность на рынке труда или полностью сменить вектор работы, — подчеркнула вице-мэр. — В ответ на эту тенденцию в конце прошлого года мы открыли кадровый центр «Профессии будущего», который объединяет работодателей, наставников и всех, кто заинтересован в трудоустройстве или смене карьерной траектории».

На данный момент в кадровом центре представлены 75 коротких программ обучения по востребованным профессиям из всех экономических отраслей и главным образом по рабочим специальностям. А после завершения учебы карьерные наставники окажут помощь выпускникам в трудоустройстве. В числе партнеров центра — более 3 тыс. работодателей из всех экономических отраслей.

По мнению директора Центра индустрии образования Сбербанка Натальи Журавлевой, новые партнерские отношения дают новые возможности как самому центру «Профессии будущего», так и всем горожанам, заинтересованным в повышении квалификации и приобретении новых востребованных навыков.

«Мы планируем развивать линейку совместных предложений и внимательно отслеживаем, какие профессии становятся более востребованными, каких навыков не хватает будущим специалистам, — отметила Журавлева. — И, конечно же, стремимся к тому, чтобы обучение было максимально персонализированным и эффективным».

По словам директора по развитию образовательной платформы Skillbox Сергея Попкова, сотрудничество с центром позволяет создать среду, в которой человек захочет дойти до конца обучения и увидит его конкретный результат. «Посетителям откроются программы от ведущих экспертов рынка, актуальные подходы к обучению и работа над реальными проектами, которые дальше могут войти в портфолио при трудоустройстве», — подчеркнул Попков.

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Отметим, что в кадровом центре «Профессии будущего», помимо подготовки взрослых специалистов, также проводятся программы комплексной профориентации для учеников девятых классов.

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