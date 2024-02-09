Ракова рассказала о новых программах обучения кадрового центра Москвы
Столичный инновационный кадровый центр «Профессии будущего» заключил партнерские соглашения с центром индустрии образования Сбербанка «СберОбразование» и платформой Skillbox, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, благодаря партнерству с крупнейшими провайдерами жители столицы максимум за три с половиной месяца смогут получить новую профессию по самым привлекательным направлениям в сферах IT, маркетинга, финансов и креативных индустрий.
«95% москвичей постоянно совершенствуют навыки и компетенции, чтобы повысить свою ценность на рынке труда или полностью сменить вектор работы, — подчеркнула вице-мэр. — В ответ на эту тенденцию в конце прошлого года мы открыли кадровый центр «Профессии будущего», который объединяет работодателей, наставников и всех, кто заинтересован в трудоустройстве или смене карьерной траектории».
На данный момент в кадровом центре представлены 75 коротких программ обучения по востребованным профессиям из всех экономических отраслей и главным образом по рабочим специальностям. А после завершения учебы карьерные наставники окажут помощь выпускникам в трудоустройстве. В числе партнеров центра — более 3 тыс. работодателей из всех экономических отраслей.
По мнению директора Центра индустрии образования Сбербанка Натальи Журавлевой, новые партнерские отношения дают новые возможности как самому центру «Профессии будущего», так и всем горожанам, заинтересованным в повышении квалификации и приобретении новых востребованных навыков.
«Мы планируем развивать линейку совместных предложений и внимательно отслеживаем, какие профессии становятся более востребованными, каких навыков не хватает будущим специалистам, — отметила Журавлева. — И, конечно же, стремимся к тому, чтобы обучение было максимально персонализированным и эффективным».
По словам директора по развитию образовательной платформы Skillbox Сергея Попкова, сотрудничество с центром позволяет создать среду, в которой человек захочет дойти до конца обучения и увидит его конкретный результат. «Посетителям откроются программы от ведущих экспертов рынка, актуальные подходы к обучению и работа над реальными проектами, которые дальше могут войти в портфолио при трудоустройстве», — подчеркнул Попков.
Отметим, что в кадровом центре «Профессии будущего», помимо подготовки взрослых специалистов, также проводятся программы комплексной профориентации для учеников девятых классов.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Бывший глава Большого театра получил новую работу
Названы убытки Carlsberg от ухода из России
CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ
«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы
Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»
Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото
Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько